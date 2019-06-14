Кишинёв, 14 июня, 2019, 20:02 — ИА Регнум. Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом республики Игорем Додоном «правительство» Павла Филипа уходит в отставку. Об этом сегодня, 14 июня, сообщил вице-президент Демпартии Владимир Чеботарь.

Kremlin.ru Игорь Додон

По мнению демократов, отставка кабинета Филипа будет частичным решением политического кризиса в Молдавии.

«Мы предлагали партиям встретиться на переговорах, чтобы предложить им юридические решения, которые позволят партиям, создавшим коалицию, законно перенять руководство правительством. Мы остаемся открыты к диалогу», — пояснил Чеботарь.

Также он попросил сторонников Демпартии поддержать это решение и убрать палатки, которые блокируют вход в здания правительства, Конституционного суда и ряда министерств.

Президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал заявление Чеботаря. Глава государства поздравил сограждан с этой «символической» победой.

«Мы предлагали партиям встретиться на переговорах, чтобы предложить им юридические решения, которые позволят партиям, создавшим коалицию, законно перенять руководство правительством. Мы остаемся открыты к диалогу», — сказал Додон.