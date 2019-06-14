Варшава, 14 июня, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт компании «Аэрофлот», следовавший из Барселоны в Москву, совершил вынужденную посадку в столице Польши из-за дебошира на борту. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Представитель варшавского аэропорта сообщил РИА Новости, что пассажир, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В аэропорту пограничники сняли пассажира с рейса, после чего он был помещён в изолятор в Варшаве. Спустя некоторое время воздушное судно продолжило рейс в Москву.

В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили ИА REGNUM, что пассажир бизнес-класса, «находясь на борту воздушного судна с внешними признаками алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок и правила поведения на воздушном транспорте: оскорблял бортпроводников и пассажиров, отказывался подчиняться законным требованиям экипажа и командира воздушного судна».

В компании подчеркнули, что своими действиями пассажир поставил под угрозу безопасность полёта. На устные и письменное предупреждения не реагировал, в связи с чем командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Варшавы.

После снятия нарушителя с рейса и дозаправки самолет вылетел в пункт назначения. Задержка вылета составила около двух часов.

В «Аэрофлоте» отметили, что компания намерена добиваться максимально жёсткого наказания с взысканием причинённого ей вреда, дебошир также будет включён в чёрный список в случае привлечения его к административной или уголовной ответственности.