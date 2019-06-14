Бишкек, 14 июня, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Москва предлагает Монголии и Китаю воспользоваться системой передачи финансовых сообщений Банка России для развития расчётов в национальных валютах, заявил 14 июня в Бишкеке президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами Монголии и Китая Халтмаагийн Баттулгой и Си Цзиньпином на полях саммита ШОС.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином и Халтмагийн Баттулгой

Президент России отметил, что этот шаг был бы очень полезен в условиях нестабильности на мировых финансовых рынках.

«В случае вашей заинтересованности, уважаемые коллеги, а я знаю, что такая заинтересованность в принципе имеется, можно было бы обсудить подключение Китая и Монголии к системе передачи финансовых сообщений Банка России», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее более активное использование национальных валют для взаимных расчётов обсуждалось президентом России и председателем КНР во время государственного визита Си Цзиньпина в Москву.