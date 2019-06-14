Тамбов, 14 июня, 2019, 19:43 — ИА Регнум. Делегация Тамбовской области находится с рабочим визитом в республике Крым. В ходе визита были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества между регионамии, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambovoblduma.ru Тамбовская область укрепляет сотрудничество с Крымом

Сегодня, 14 июня, первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов и председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин встретились с начальником территориального управления делами президента РФ в республике Крым Олегом Подолько. Стороны обсудили вопросы межрегионального взаимодействия в образовательной, экономической и культурной сферах. В ходе встречи были подведены промежуточные итоги сотрудничества и достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии.

Отметим, в сентябре исполняется 22 года с момента подписания соглашения между администрацией Тамбовской области и Центром связи Черноморского флота (Севастополь). Два раза в год традиционно организуются проводы призывников. Тамбовчане с честью служили и служат на Черноморском флоте, в военных частях, расположенных на территории полуострова. Крымчане неоднократно посещали Тамбовскую область, в свою очередь представители нашего региона также приезжают в подшефную воинскую часть, чаще всего визиты посвящены празднованию Дня Военно-морского флота.

В 2017 году в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи между Тамбовской областью и Республикой Крым подписано соглашение на 2017−2020 годы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Кроме того, Алушта и Тамбов — города-побратимы. С 2008 года установлены тесные отношения с Алуштинским литературно-мемориальным музеем С.Н. Сергеева-Ценского, которые переросли в долгосрочное сотрудничество и подготовили основу для подписания ряда соглашений в сфере культуры.