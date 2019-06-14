Евросоюз надеется на переговоры Трампа и Си Цзиньпина
Брюссель, 14 июня, 2019, 19:35 — ИА Регнум. Евросоюз надеется, что на саммите G-20 в японской Осаке все-таки состоятся переговоры между президентом США Дональдам Трампом и главой КНР Си Цзиньпином, 14 июня передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Си Цзиньпин и Дональд Трамп
«Я думаю, что весь мир считает их встречу хорошей идеей», — заявила журналистам глава внешнеполитического ведомства ЕС Сесилия Мальмстрём.
По словам Мальмстрём, в результате переговоров двух лидеров существует вероятность «деэскалации» в затянувшейся торговой войне между США и Китаем, которая влияет на экономику всего мира.
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