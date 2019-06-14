Москва, 14 июня, 2019, 19:01 — ИА Регнум. Пропавший три дня назад из квартиры Бары Алибасова кот породы канадский сфинкс по кличке Чуча найден в Столовом переулке в центре Staterra школы кунг-фу «Ша-Фут-Фань» (в переводе «Клан пяти боевых котов»). Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил ИА REGNUM PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Vk.com bari_alibasov Кот Чуча

По словам представителя артиста, сегодня днем на его номер, указанный на сайте группы «На-На», позвонил молодой человек, который сообщил, что кот Чуча у него.

«Через 10 минут мы были уже на месте. Как выяснилось, молодого человека зовут Леван Кажилоти, он наставник школы кунг-Фу «Ша-Фут-Фань», — сказал PR-директор.

По словам Левана, 12 июня Чуча сидел у подъезда в центр Кунг-Фу в Столовом переулке.

«Я открыл дверь в подъезд, и кот уверенно пошел за мной. Я понял, что кот домашний и, вероятнее всего, он потерялся. К тому же кот является одним из тотемов нашей школы кунг-фу. Я воспринял это как добрый знак. В помещении центра кот сразу же нашел себе место в гостиной у портрета храма школы. Все эти дни кот большую часть времени проводил именно там и успел стать нашим другом. Удивительно, но наша школа практикует кунг-фу по стилям: тигр, леопард, ягуар, пантера и кот. Где кот — высшая ступень мастерства. Кот — это мастер», — рассказал Кажилоти.

При этом он отказался от объявленного за кота вознаграждения.

«От вознаграждения в 800 тысяч рублей Леван категорически отказался. Сказав, что добрые дела обязательно вознаградятся сторицей», — отметил помощник Бари Алибасова Сергей Моцарь.

Напомним, любимый питомец продюсера, канадский сфинкс по кличке Чуча пропал во время пресс-конференции, которая прошла в квартире Бари Алибасова в Мерзляковском переулке 11 июня.