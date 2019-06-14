Кострома, 14 июня, 2019, 18:55 — ИА Регнум. В Заволжском районе Костромы к концу 2019 года должен появиться современный парк, обещают городские власти. Его построят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы планируют начать 15 июня.

Gradkostroma.ru Парк отдыха на Чернигинской набережной

Дизайн будущего большого парка отдыха на Чернигинской набережной, на основе которого был разработан проект благоустройства, выбрали костромичи на народном голосовании.

В парке должны появиться спортивная и детская площадки, скейт-парк, пешеходные и велосипедные дорожки с освещением, а также зона тихого отдыха. Кроме этого, будет зона для торговли, парковки автомобилей, пляж.

Тендер на работы выиграла костромская фирма «Дормострой», стоимость проекта — 60,1 млн руб. В прошлом году подрядная организация провела подготовительные работы: выполнила разбивку и планировку территории парка с обозначением дорожек, площадок, инженерных сетей и коммуникаций. Масштабные работы начнутся 15 июня, закончить строители обещают к концу лета.

«Всё благоустройство территории парка будет выполнено с учётом требований по доступности для маломобильных групп граждан и сохранением природного ландшафта, в районе прудов обустроят зону тихого отдыха, в конце главной аллеи парка появится центральная видовая площадка. Территория пляжа будет сохранена и благоустроена, чтобы он был удобен для жителей. На всех игровых площадках предусмотрено мягкое резиновое покрытие. Предусмотрена автомобильная парковка для посетителей парка, туалеты», — подчёркивает начальник Управления строительства и капремонта Костромы Светлана Соловьёва.

Для установки точек питания, пунктов проката игрового и спортинвентаря, аттракционов администрация Костромы планирует привлечь инвесторов.

Будущий парк на Чернигинской набережной в Заволжье — вторая в Костроме городская территория, реконструкция которой проходит по национальному проекту «Жилье и городская среда». Первая — парк «Берендеевка», расположенный на окраине Костромы на правом берегу Волги.

Читайте также: В Костроме открыли новую спортплощадку