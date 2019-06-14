Мэрия Москвы согласовала ещё одну акцию в поддержку Ивана Голунова
Москва, 14 июня, 2019, 18:53 — ИА Регнум. Власти Москвы согласовали ещё одну массовую акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщили 14 июля в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.
Как уточняется, мероприятие состоится 23 июня, заявленное количество участников — до 20 тысяч человек.
Сообщается, что уведомление о проведении акции с целью демонстрации несогласия граждан с преследованием Ивана Голунова и других журналистов поступило в правительство Москвы от К. Ворович, И. Ефремова, Я. Конвай, А. Овчарова.
Обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность участников мероприятия будет столичное управления МВД России.
Напомним, что ранее московские власти уже согласовали проведение акции в поддержку Ивана Голунова 16 июня на проспекте Сахарова. 12 июня в центре столицы также состоялась несогласованная акция, в ходе которой были задержаны несколько сотен человек.