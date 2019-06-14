МИД Японии «решительно осуждает» нападение на танкеры в Оманском заливе
Токио, 14 июня, 2019, 18:50 — ИА Регнум. МИД Японии «решительно осуждает» нападение на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous в Оманском заливе, 14 июня передает агентство Associated Press.
Rs1421
Здание МИД Японии
«Япония решительно осуждает нападения, которые угрожают безопасности судоходства», — говорится в заявлении.
Как сообщало ИА REGNUM, на танкерах, атакованных в Оманском заливе 13 июня, находился груз, принадлежащий японским компаниям.
Читайте также: На танкерах, атакованных в Оманском заливе, находился груз для Японии — AP