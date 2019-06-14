Вашингтон, 14 июня, 2019, 18:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что желание или нежелание председателя КНР Си Цзиньпина встретиться с ним на полях саммита G20 в Осаке «не имеет значения», сообщает 14 июня Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам Трампа, он хотел бы обсудить условия нового китайско-американского торгового соглашения, но и без такого обсуждения Пекину придётся принять условия Вашингтона.

Президент США подчеркнул, что даже если переговоры не состоятся, ничего неприятного не случится, так как Вашингтон всё равно «собирает миллиарды долларов в виде тарифов на товары» из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, с июля 2018 года между Китаем и США происходит масштабная торговая война. Стороны вводят более высокие пошлины на целые группы товаров.

Причиной этой конфронтации является желание Вашингтона добиться более выгодного для себя торгового баланса.