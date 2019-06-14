* ИГ — запрещённая в России организация

Махачкала, 14 июня, 2019, 18:49 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено против редактора отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Журналиста подозревают в участии в деятельности террористической организации и финансировании боевиков, передаёт 14 июня корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

По данным следствия, с начала 2013 года (более точная дата не установлена) Гаджиев принимал участие в деятельности террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), финансируя ее. Деньги якобы собирались через банковские счета благотворительных фондов «Ансар», «Мухаджирун» и «Амана».

"Сбор денежных средств осуществлялся с осознанием того, что они предназначены для обеспечения организованных групп и незаконных вооруженных формирований, созданных на территории Сирийской Арабской Республики и Российской Федерации для совершения преступлений террористического характера», — сказано в постановлении о возбуждении уголовного дела, копия которого имеется в распоряжении ИА REGNUM.

Согласно документу, в качестве подозреваемых по указанным статьям помимо Гаджиева проходят ещё 10 человек. Среди них, например, доктор шариатских наук, бывший декан отделения исламского богословия Московского исламского университета Магомедбасир Гасанов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром в доме Абдулмумина Гаджиева силовики провели обыски, после чего журналист был задержан. В редакции газеты «Черновик» не сомневаются, что дело сфабриковано, и намерены добиться снятия обвинений. В поддержку журналиста создана петиция, которую по состоянию на 18:30 подписали более 450 человек.