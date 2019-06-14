Москва, 14 июня, 2019, 18:56 — ИА Регнум. Взрыв двух нефтяных танкеров Front Altair и Kokuka Courageous в Оманском заливе может быть попыткой США начать региональную войну на Ближнем Востоке. Об этом заявил депутат Государственной думы Леонид Калашников (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Official U.S. Navy Page Моряки с танкера Kokuka Courageous на борту эсминца Bainbridge ВМС США

«Это может быть региональная война. Американцы привыкли в последнее время развязывать региональные войны. Конечно, сейчас они будут оглядываться на Россию, которая пришла в Сирию. И Россия ещё своё слово не сказала», — сказал Калашников.

Также депутат Госдумы РФ отметил рост участия России в событиях на Ближнем Востоке. По мнению Калашникова, даже СССР не обладал таким влиянием в этом регионе, как сейчас РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Оманском заливе были взорваны два нефтяных танкера Front Altair и Kokuka Courageous. Экипажи обоих судов, среди которых были граждане России, эвакуировала береговая охрана Ирана. Жизням российских моряков ничего не угрожает.

Президент США Дональд Трамп заявил, что за атакой на транспортные суда стоит Иран. При этом профессор МГИМО Андраник Мигранян считает, что инцидент в Оманском заливе не выгоден ни США, ни Ирану.