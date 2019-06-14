Лондон, 14 июня, 2019, 18:28 — ИА Регнум. На выборах нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании осталось шесть кандидатов, 14 июня передает агентство Associated Press.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец в Лондоне

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок добровольно снял свою кандидатуру. Хэнкок набрал в предварительном голосовании законодателей от Консервативной партии всего 20 голосов из 313.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня по итогам первого тура выборов премьер-министра Великобритании по «нокаут-системе» осталось семеро кандидатов, лидирует бывший глава британского МИДа Борис Джонсон.

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