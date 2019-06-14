Тюмень, 14 июня, 2019, 19:04 — ИА Регнум. В Тюменской области с 14 по 16 июня ожидаются заморозки до — 2 °C. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области со ссылкой на информацию регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Natalia_Kollegova Заморозки

Есть риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур и садовых растений.

Спасатели прогнозируют увеличение числа пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения из-за использования обогревательных приборов, неисправностью печного, газового или электрооборудования.

Также повышается вероятность происшествий, связанных со случаями переохлаждения людей, особенно среди социально незащищённых слоёв населения.

Возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий в связи с образованием льда на дорогах.