Голышмановский район, Тюменская область, 14 июня, 2019, 18:23 — ИА Регнум. В Тюменской области 14 июня водолазами на дне реки Вагай было обнаружено тело ребёнка, которого искали с 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Water-rf.ru Река Вагай

Десятилетний мальчик, пропавший несколько дней назад в селе Боровлянка Голышмановского района, всё-таки утонул. Было несколько версий его исчезновения. Основная строилась на найденных на берегу реки одежде, обуви ребёнка и велосипеде. Сегодня предположения подтвердились.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае проводится доследственная проверка по факту гибели девятилетнего мальчика. Он утонул 11 июня во время бесконтрольного со стороны взрослых купания в реке в компании сверстников.