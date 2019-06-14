Кемерово, 14 июня, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) с 17 июня приступает к очередному этапу гидравлических испытаний тепловых сетей в городе Кемерово. Как сообщает отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, во время испытаний магистральные и внутриквартальные трубопроводы будут поставлены на повышенное давление, превышающее рабочее в 1,25 раза. Благодаря такому методу диагностики удаётся выявить наиболее слабые участки тепловых сетей и выполнить их ремонт. Опрессовка повышенным давлением проводится до тех пор, пока испытуемый участок трубопровода не пройдёт экзамен на прочность.

Отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК СГК начинает второй этап испытаний теплосетей в Кемерове

Гидравлические испытания будут продолжаться 14 суток, до 30 июня включительно, с отключением горячей воды у потребителей части Кировского, Центрального и Ленинского районов города. Подробный список домов, попадающих под отключение горячего водоснабжения, представлен на интерактивной карте, подготовленной специалистами СГК.

Проверка теплотрасс повышенным давлением остаётся на сегодняшний день самым эффективным методом поиска потенциально аварийных участков трубопроводов во время подготовки теплосетевого комплекса к отопительному сезону и является обязательной процедурой для ресурсоснабжающей организации.

Энергетики приносят извинения потребителям за доставленные неудобства и просят в период проведения гидравлических испытаний соблюдать особую осторожность при нахождении вблизи надземных теплотрасс, рядом с тепловыми камерами, а также сообщать о замеченных случаях выхода воды на поверхность в любую аварийную службу города.