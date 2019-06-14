Гонконг, Китай, 14 июня, 2019, 17:54 — ИА Регнум. Исполнительный совет Гонконга намерен снова отложить рассмотрение законопроекта об экстрадиции в континентальный Китай, вызвавшего массовые протесты и беспорядки, 14 июня передает агентство Associated Press.

Представители регионального правительства не отрицают, что законопроект может быть не только отложен, но и пересмотрен.

«Возможно, правительству следует рассмотреть другие варианты», — сообщил журналистам член Исполнительного совета Бернард Чан.

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