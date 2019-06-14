Кишинёв, 14 июня, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Демпартия Молдавии во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком, правившая республикой в последние годы, объявила, что уходит из власти, а «премьер-министр» Павел Филип и все его «министры» из утратившего легитимность прежнего правительства с 14 июня уходят в отставку. Об этом сообщил на брифинге в Кишиневе вице-председатель Демпартии Владимир Чеботарь, передает ИА REGNUM.

(сс) Saeima Владимир Плахотнюк

Вместе с тем он заявил, что Демпартия по-прежнему не признает легитимность парламента и нового правительства Майи Санду и считает досрочные выборы единственным способом выйти из политического и конституционного кризиса.

В оппозиции Демпартия, по его словам, будет бороться против «тех, кто хочет федерализировать» Молдавию, и вскоре рассчитывает вернуться к власти.