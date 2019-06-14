Вашингтон, 14 июня, 2019, 17:48 — ИА Регнум. Центр стратегических и международных исследований из Вашингтона 13 июня 2019 года опубликовал аналитический доклад под названием «Стратегическая угроза от иранской гибридной войны в Персидском заливе».

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По мнению авторов доклада, угроза войны с Ираном может показаться далекой многим в Соединенных Штатах и Европе, но ее стратегические последствия стали слишком ясными только через несколько часов после того, как два только что загруженных нефтью танкера — Frontline и Kokuka Courageous — были атакованы в Оманском заливе 12 июня 2019 года — недалеко от Персидского залива.

Эти нападения произошли менее чем через месяц после четырех предыдущих нападений на танкеры вблизи порта в ОАЭ, а также после месяцев роста напряженности вокруг ядерной программы Ирана, войны в Йемене и растущей гонки вооружений в регионе.

Центр утверждает, что страх дальнейших атак и прекращение продолжающегося экспорта нефти внезапно подняли мировые цены на сырую нефть на 4% — глобальный рост цен, который должен заплатить каждый в мире, включая американцев, независимо от того, что США больше не являются крупным импортером нефти.

Причины, по которым такие инциденты могут привести к немедленному росту цен, а также растущая озабоченность в связи с гораздо более серьезными конфликтами, просты. Во-первых, военное противостояние между Ираном, США и арабскими странами Персидского залива по всему периметру, может легко перерасти в гибридную войну, которая имеет гораздо более серьезные формы нападения.

И во-вторых, такие атаки могут повлиять на критические аспекты потока энергии в ключевые промышленные государства и экспортеры, которые формируют успех мировой экономики, а также экономики США.

По мнению докладчиков, Ирану не нужно начинать крупную войну. Он может проводить спорадические атаки низкого уровня, которые не обязательно провоцируют крупную ответную реакцию США или арабских стран, но создают внезапные премии за риск в ценах на нефть и эквивалент войны на истощение.

Танкеры по своей сути уязвимы для относительно небольших противокорабельных ракет и БПЛА, а также атак подводных лодок и радиоуправляемых малых судов, наполненных взрывчатыми веществами. Иран может устанавливать «умные» мины на дне танкерных маршрутов, которые могут обнаруживать большие танкеры и прикрепляться к ним для дальнейшего подрыва через значительный промежуток времени.

Центр стратегических и международных исследований также считает, что внешние экстремистские группы, такие как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также могут осуществлять такие атаки — потенциально втягивая Иран, США и арабские государства в какую-то форму столкновения или войны.

Кроме того, никто не может с уверенностью предположить, что Иран является причиной данных атак в отсутствие надежных разведданных или доказательств. По мнению Центра, даже «неправдоподобное» отрицание Ираном этих действий может ограничить военный ответ других государств, тем более что практически любой такой ответ рискует спровоцировать гораздо более серьезный конфликт и еще более серьезное сокращение потока нефти из Персидского залива.