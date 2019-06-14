Москва, 14 июня, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Жители России на предстоящей неделе смогу наблюдать полнолуние две ночи подряд. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба Московского планетария.

Исаак Левитан. Сумерки. Луна. 1899

«Шестое по счёту полнолуние в году принято называть земляничным, поскольку именно в это время начинается сбор всеми любимых лесных ягод», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «земляничную» Луну можно будет увидеть на небе в ночь на 17 и 18 июня. Полная Луна взойдет на небе 17 июня в 11:31 по московскому времени.

В планетарии добавили, что в период полнолуния яркость лунного диска значительно усиливается, поскольку Луна находится в противостоянии с Солнцем, её нахождение над горизонтом будет продолжаться практически всю ночь. Наблюдать «земляничную» Луну можно будет невооруженным глазом при условии ясного неба.