Калуга, 14 июня, 2019, 12:38 — ИА Регнум. 13 июня состоялось выездное заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В заседании приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и городской голова Дмитрий Разумовский. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, перед началом работы члены оргкомитета посетили дом-музей Георгия Жукова в деревне Стрелковка, где возложили цветы к памятнику великому полководцу. Члены оргкомитета и депутат Государственной думы РФ Геннадий Скляр побывали в государственном музее Г. Жукова и возложили цветы к памятнику партизану Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Михаилу Гурьянову.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге обсудили подготовку к празднованию 75-й годовщины Победы

На заседании оргкомитета была заслушана информацию об итогах празднования в Калуге 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Председатель Совета старейшин при городском голове города Калуги Николай Алмазов выступил с предложением установить в областном центре памятники калужанам — героям Советского Союза и героям Социалистического труда.

Председатель городской общественной организации ветеранов войны и труда Евгений Янкелевич внёс ряд предложений по увековечиванию памяти ветеранов Великой Отечественной войны А. Унтилова и М. Леш: было предложено установить в их честь мемориальные доски и посадить именную аллею.

По итогам заседания подразделениям городской управы было поручено проработать поступившие предложения, составить сметную документацию для приведения в порядок существующих на территории города мемориалов, воинских захоронений и памятников и определить график их ремонта. Кроме того, в рамках подготовки к 75-й годовщине Победы городской управе было поручено уделить особое внимание благоустройству Калуги и разработать концепцию украшения города и проведения праздничных мероприятий.

«В Калуге уделяется большое внимание увековечению памяти ветеранов Великий Отечественной войны, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов. — В их честь называются улицы, устанавливаются мемориальные доски, во многих школах города созданы музеи боевой славы. Многим прославленным полководцам Великой Отечественной войны присвоено звание «Почётный гражданин города Калуги», в том числе и нашему великому земляку — маршалу Победы Георгию Константиновичу Жукову. Работа по увековечению памяти ветеранов будет продолжена, так 10 июня на заседании комитета Городской думы было принято решение за счёт пожертвований депутатов установить мемориальную доску в честь Александра Яковлевича Унтилова».