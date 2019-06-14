Мурманск, 14 июня, 2019, 17:31 — ИА Регнум. Общий грузооборот Мурманского морского рыбного порта за пять месяцев 2019 года составил 90,3 тыс. тонн, что на 38,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Перевалка рыбопродукции за первые пять месяцев текущего года снизилась на 43,8% и составила 61,9 тыс. тонн. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе порта.

Portofmurmansk.ru Мурманский морской рыбный порт

Несмотря на общее падение грузооборота, май для мурманских докеров стал загруженным — и все благодаря удачному промыслу путассу, который вели рыбаки Мурманского и Архангельского тралфлотов в районе Фарерских островов. Их суда доставили в столицу Заполярья около 12 тысяч тонн рыбы. За счёт путассу перевалка рыбы и морепродуктов в Мурманском морском рыбном порту достигла отметки в 21,4 тысячи тонн, что на 7 тысяч больше, чем в минувшем апреле и на 5 тысяч больше, чем в мае прошлого года (рост 132,1% к 2018 году).

Но если убрать путассу из общего показателя, а также отгрузку рыбы с холодильников на экспорт (1,7 тысячи тонн), то окажется, что доставка уловов из районов промысла на Баренцевом море не превышает отметку в скромные 7,7 тысячи тонн. В порту подозревают, что треска и пикша идут на экспорт сразу из районов промысла.

Всего за май обработано 62 рыбопромысловых судна. Лидером по доставке рыбы стал транспорт «ФРИО Владивосток», доставивший в порт 4600 тонн путассу. Из больших траулеров на первом месте — «Капитан Горбачев» (3073 тонны путассу). У средних траулеров лидирует «Проект» (366 тонн трески), а у свежьевиков — «Хугинн», добывший за три рейса 174 тонны трески, пикши и камбалы.

Немного вырос и общий грузооборот порта, несмотря на то, что перевалка нефти продолжает сокращаться — с 8,9 тысячи тонн в мае 2018 года до 5,3 тысячи тонн в 2019-м.