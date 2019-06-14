Минск, 14 июня, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Международный издатель компьютерных игр Wargiming организует в Минске городской фестиваль, впервые совместно с Днем Танкиста, сообщает пресс-служба организатора 14 июня.

Пресс-служба организаторов WG West 2018

WG Fest, традиционный московский фестиваль любителей игр Wargaming, в 2019 году объединяется с ежегодным белорусским праздником День танкиста. В рамках масштабного мероприятия на территории 100 гектар минского парка Победы развернутся интерактивные зоны для всей семьи — мастер-классы, лекции, конкурсы с призами, музыкальная шоу-программа, турниры по популярным играм и грандиозный фейерверк для жителей Белоруссии.

Пресс-служба организаторов День Танкиста 2018

Участников фестиваля ждут встречи с представителями игровой индустрии, известными блогерами и прочими медийными персонами. Разработчики также подробнее расскажут о хитах Wargaming и о планах компании на будущее. Глава издательского подразделения Wargaming в СНГ Андрей Муравьев отмечал, что соединение двух крупных праздников происходит впервые.

Пресс-служба организаторов WG West 2018

В 2018 году День танкиста Wargaming посетили 200 тысяч гостей: это грандиозный тематический праздник, пример симбиоза патриотического воспитания и компьютерных игр.

Wargaming — игровая компания, основанная в 1998 году и популярная на рынке free-to-play благодаря своим играм в жанре массовых многопользовательских онлайн-игр. Самые известные проекты издательства — World of Tanks и World of Warships, в них играют более двухсот миллионов пользователей во всем мире.