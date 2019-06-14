Ташкент, 14 июня, 2019, 17:02 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении бывшего председателя Службы национальной безопасности (СГБ) Узбекистана Ихтиера Абдуллаева заведено органами прокуратуры республики, сообщила ИА REGNUM глава пресс-служба Генпрокуратуры республики Сурайё Рахманова.

Prokuratura.uz Ихтиер Абдуллаев

До сегодняшнего дня, официальной информации об аресте Абдуллаева не было.

Она также сообщила, что уголовные дела возбуждены против бывшего первого заместителя Джахогира Эганова и группы других лиц, экс-сотрудников ведомства, ведется следствие.

«Все дела возбуждены по коррупционным статьям», сказала Рахмонова, не называя конкретных статей Уголовного кодекса.

«Всем подозреваемым назначены мера пресечения в виде заключения под стражу», сообщила пресс-секретарь.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Ихтиёр Бахтиёрович Абдуллаев, который возглавлял СГБ с января 2018 года, он был переведен на эту должность с поста генпрокурора Узбекистана.