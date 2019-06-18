Вашингтон, 19 июня, 2019, 00:02 — ИА Регнум. Победа Демократической партии на будущих выборах в США может обернуться сокрушительными результатами для экономики этой страны. Чем грозит идея «Зеленого нового курса» и в чем причина ее популярности, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Член Палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес огласила программу Green New Deal (Зеленый Новый курс), сочетающую в себе сразу несколько популярных идей, применение которых на практике вызовет быстро разворачивающийся кризис. И пусть этот курс не получил пока общего одобрения даже в стане демократов, сама заявка на то, чтобы «раскулачить» ТНК в пользу американского бюджета (а рациональное зерно предложения, по существу, именно в этом), выглядит для американского избирателя весьма соблазнительной.

Если президент Дональд Трамп ради величия США с переменным успехом пытается собрать дань с американских союзников и партнеров, то почему бы не сделать того же в отношении гигантских корпораций, номинально считающихся американскими, но увиливающих от налогов? На словах выглядит красиво, только вот с реальностью никак не согласуется, ведь у ТНК возможностей навредить США на поверку может оказаться больше, и попытка взять с них дань на социальные нужды выйдет боком самим инициаторам. Тем не менее эта идея может оказаться достаточно долгоиграющей, поскольку в самих США уже практически всем стало понятно, что оставлять всё как есть — значит прийти к краху в ближайшие 10 лет. Но не приведут ли инициативы, подобные идеям Окасио-Кортес, к этому краху еще скорее?

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