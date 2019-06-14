Махачкала, 14 июня, 2019, 17:27 — ИА Регнум. Северный Кавказ имеет все возможности для качественных изменений уровня развития экономики. Об этом сегодня, 14 июня, заявил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе проходящего в городе Махачкале совещания по вопросу реализации национальных проектов.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный Кавказ

«Вопросы экономики — основа для решения успешных задач. Хочу сказать, что мы ожидаем от регионов СКФО изменений в уровне развития экономики. Здесь есть все возможности для увеличения роста экономики. На это мы будем обращать внимание», — цитирует Силуанова пресс-служба правительства Дагестана.

Премьер-министр республики Артём Здунов в свою очередь подчеркнул, что в последние годы Дагестан и другие регионы Северного Кавказа становятся инвестиционно привлекательными.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня Дагестан с рабочим визитом посетила федеральная делегация во главе с Антоном Силуановым. На повестке дня — обсуждение реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости», а также проведение стратегической сессия АО «Корпорация МСП».

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