Ярославль, 14 июня, 2019, 17:00 — ИА Регнум. В Ярославском районе в ночь на 14 июня в деревне Суринское произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибла его хозяйка — 83-летняя женщина. Трагедия произошла накануне посещения пенсионерки специальной межведомственной комиссией, которая работала после обращения к уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину. Не исключено, что причиной смерти женщины мог стать поджёг, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в аппарате уполномоченного.

ГУ МЧС по ЯО Сгоревший дом

«Впервые жители деревни обратились к уполномоченному в 2013 году. Деревня, по сути, сегодня превращена в производственную зону, которая активно расширяется. Забой скота, разборка большегрузов, свалки, грязь, зловоние… Очевидно, что в поселениях, земли которых по определению предназначены для индивидуального домостроения и ведения приусадебного хозяйства, осуществление производственной деятельности недопустимо. Валентина Васильевна была одним из самых активных борцов за право жителей деревни спокойно жить в нормальных условиях. В течение нескольких лет она последовательно, без скандалов и в рамках закона обращалась во все возможные инстанции. В одном из последних разговоров она высказывала опасения за свою жизнь», — пояснили в аппарате уполномоченного по правам человека в Ярославской области.

Сейчас на месте трагедии работают правоохранительные органы и представители Госпожнадзора, которые проверяют все версии причин пожара. В частности проверяется информация, что недавно пострадали домашние животные женщины: была растерзана ее собака, покалечена кошка.

Соседями пенсионерки являются предприниматели, которые использовали земельные участки под автопарковку и ремонт большегрузных автомобилей. В Ярославском районной суде рассматривались несколько исков по приведению их участков в надлежащее состояние, свидетельницей по ним выступала погибшая пенсионерка. Ближайшее заседание суда по одному из исков было намечено на 17 июня. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.