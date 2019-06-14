Ярославль, 14 июня, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Ярославский «Шинник» открывает свой музей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в футбольном клубе. Помещение под музей выделено «Дирекцией спортивных сооружений» мэрии Ярославля. Предполагается, что он будет располагаться непосредственно на стадионе «Шинник».

Михаил Калугин Футбольные бутсы 50-60х годов

"Могу сообщить, что мы на днях получили все подтверждающие документы от «Дирекции спортивных сооружений». Выделено помещение под западной трибуной. Сейчас решается вопрос с оформлением и дизайном экспозиции», — рассказал генеральный директор «Шинника» Дмитрий Горин.

Дизайнерские решения будут приняты во второй половине июня. Площадь музея составит 40 квадратных метров. Среди экспонатов — футбольная форма «Шинника» разных периодов, фанатская атрибутика, программки к матчам ярославского клуба.

— Один из раритетов — судейский свисток 40-х годов. Есть футбольные бутсы 50−60-х годов. Тогда у футболистов «Шинника» даже были свои суеверия. Дело в том, что шипы в бутсы они вкручивали сами с помощью пассатижей. У каждого футболиста были свои инструменты, и друг другу они их старались не передавать из-за боязни плохо провести игру, — рассказал ИА REGNUM автор идеи музея «Шинника» коллекционер Михаил Калугин.

Точная дата открытия футбольного музея в Ярославле пока не определена. Есть вероятность, что это случится в начале нового сезона Футбольной национальной лиги. Первый матч нового чемпионата ФНЛ в Ярославле пройдет 13 июля.