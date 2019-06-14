Санкт-Петербург, 14 июня, 2019, 16:47 — ИА Регнум. С 6 по 11 июня 2019 года в г. Новочебоксарск, Республика Чувашия, прошел чемпионат России по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). В турнире приняли участие 85 спортсменов из 18 регионов страны. Команда Санкт-Петербурга из 17 спортсменов и 3 тренеров (Владимирова А. С., Добрынин П. К. и Иванов А. А.) завоевала 4 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых медалей в разных классах.

Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» Команда Санкт-Петербурга по парабадминтону

Как сообщает БФ «ТОЧКА ОПОРЫ», чемпионами турнира петербургские спортсмены стали в следующих разрядах: одиночный — Наталья Яремчук (класс SL4), Константин Афиногенов (класс WH1), Вита Вимба (SL3); парный — Наталия Яремчук, Вита Вимба (SL3-SU5). Более подробные результаты представлены здесь.

«ЧР прошел на хорошем уровне. В планах участие в чемпионате мира в августе, куда отобрался по всем игровым категориям. И дальше работать над отбором на Паралимпиаду», — поделился Константин Афиногенов.

Для подготовки и участия в квалификационном отборе «Road to Tokyo 2020» в преддверии Паралимпийских игр спортсменам-колясочникам необходим новый инвентарь, поэтому их можно поддержать.