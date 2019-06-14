Астрахань, 14 июня, 2019, 16:23 — ИА Регнум. В Астраханской области задержаны семеро подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом 14 июня сообщило МВД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Астраханские полицейские совместно с Главным управлением уголовного розыска МВД России пресекли деятельность участников преступного сообщества, подозреваемых в организации незаконной миграции.

«По имеющейся информации, 65-летний мужчина создал криминальную организацию, участники которой обеспечивали нелегальное пересечение иностранными гражданами российской границы за денежное вознаграждение. Также они изготавливали фиктивные документы, дающие право на пребывание и осуществление трудовой деятельности в различных регионах Российской Федерации.

Предполагаемый организатор предоставлял иностранцам для временного проживания арендуемое помещение, где располагалось кафе, а его 38-летний сообщник — свою квартиру. Последний также контролировал перевозку мигрантов к местам пребывания и на железнодорожные вокзалы», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские установили личности подозреваемых и задержали семерых участников организованной группы. Следственной частью СУ УМВД России по Астраханской области возбуждены уголовные дела по статье «Организация незаконной миграции, совершённая группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Предполагаемому организатору организации уже предъявили обвинение. Один из фигурантов дела заключён под стражу.