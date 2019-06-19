Москва, 19 июня, 2019, 06:01 — ИА Регнум. «Деловой завтрак» Сбербанка РФ задумывался как мероприятие, посвященное особо важным проблемам страны и экономики. Почему на прошедшем ПМЭФ столь ярко выразилось устаревание формата этого мероприятия, рассказывает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф

Повестка дня, предложенная деловито завтракающим светилам российской экономики, повторила несколько предшествующих и сводилась к тому, как догнать, а лучше перегнать экономику мировую, ничего не меняя в собственной. Первая часть — догнать и перегнать — взялась из указов президента, а вот на вторую — «не менять» — до сих пор были направлены силы как главы Сбербанка Германа Грефа, так и его коллег по экономическому поприщу.

В этот раз живости мероприятию придала перепалка в ходе дискуссии министра финансов Антона Силуанова, главы Минэкономразвития Максима Орешкина и самого хозяина площадки Германа Грефа. Орешкин бил тревогу по поводу отсутствия роста инвестиций, а уполномоченный при президента РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов углядел угрозу для инвестиционного климата в росте налогов. Успокоить мятежного Орешкина взялась глава ЦБ Эльвира Набиуллина, высказавшись в том смысле, что ситуация с неконтролируемым ростом потребительского кредитования находится у нее под контролем. Всё вместе производило впечатление констатации творящегося в экономике страны беспорядка, который почему-то принято молчаливо считать «нормальным».

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