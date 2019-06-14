Ташкент, 14 июня, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев за строительство железной дороги «Узбекистан-Кыргызстан-Китай», которая, по его мнению, придаст мощный импульс торговым связям и притоку инвестиций.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

Об этом Мирзиёев заявил в ходе расширенных переговоров глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

Президент Узбекистана также обратил внимание на такие актуальные вопросы региона, как ужесточение конкуренции на мировых рынках, усиление экологического и демографического дисбаланс, сохранение угрозы терроризма, экстремизма и транснациональной преступности.

«Сегодня важно проводить согласованную политику по обеспечению безопасности, формировать благоприятные условия для устойчивого развития наших стран», сказал Мирзиёев, слова которого приводит его пресс-служба.

«Затрагивая вопросы региональной безопасности, президент нашей страны отметил, что стабильность региона во многом определяется ситуацией в Афганистане. Важное значение имеет принимаемая сегодня «Дорожная карта» действий Контактной группы «ШОС — Афганистан», а также активное вовлечение этой страны в региональное сотрудничество», сообщает пресс-служба.

Шавкат Мирзиёев также подчеркнул важность усиления продвижения историко-культурного наследия народов, полной реализации туристического потенциала и предложил объявлять каждый год один из городов стран-участниц туристической и культурной столицей ШОС.

«Глава Узбекистана выдвинул предложения по развитию экономических связей в рамках ШОС, борьбе с изменением климата, внедрению зеленых технологий, укреплению сотрудничества в области информационных технологий», говорится в сообщении.