Ярославль, 14 июня, 2019, 16:09 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский написал обращение прокурору Ярославской области с просьбой проверить действия регионального департамента здравоохранения по оптимизации лечебных учреждений. Об этом он сам рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональные власти объединяют больницы, чтобы сэкономить на административном аппарате. Жители при этом жалуются на снижение доступности медицинских услуг.

Доктор медицинских наук Дмитрий Петровский считает, что действия чиновников противоречат Конституции и документам Минздрава. В частности, по приказу Минздрава в населенных пунктах с населением свыше 20 тысяч человек медицинские организации должны располагаться в шаговой доступности, не превышающей 60 минут. В случае с объединением третьей и седьмой больниц в Ярославле данное условие не соблюдается.

«Согласно географическим картам, расстояние между этими больницами напрямую, составляет 14 километров, при пользовании улично-дорожной сетью до 20 км. Средняя скорость пешехода 4 километра в час. Таким образом, жители «Резинотехники» для того, чтобы получить первичную медико-санитарную помощь в третьей больнице, расположенной в другой части Заволжского района, должны будут затратить не менее 3 часов пешего хода», — рассказал Дмитрий Петровский.

Депутат просит прокуратуру провести проверку и принять меры. В департаменте здравоохранения с претензиями депутата не согласны.

«Приказ Министерства здравоохранения №132 н, на который ссылается Дмитрий Петровский, в части п.5 распространяется на размещаемые медицинские учреждения, а не на уже существующие. В данном случае территориально бывшая больница №7 никуда не сдвинулась. Что касается доступности медицинской помощи, то, согласно анализу, который проводится ежедневно, у пациентов бывшей больницы №7, возможности получения медицинской помощи после объединения расширились, — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Чиновники говорят, что здания больниц и поликлиник остались на своем месте, и ездить пациентам после реорганизации никуда не надо. В любом случае, проверить это теперь должна прокуратура Ярославской области.