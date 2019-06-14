Якутск, 14 июня, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Формально заседание было посвящено законодательным аспектам реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года. Однако в своих выступлениях большинство участников сознательно выходило за указанные временные рамки.

Council.gov.ru Выездное заседание в Якутске Совета по Арктике и Антарктике

Так, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко призвал собравшихся активнее включаться в процесс обсуждения развития арктических территорий, поскольку все предложения могут лечь в основу Стратегии развития Арктики до 2035 года. По словам сенатора, ее проект должен быть представлен уже в конце этого года.

«В начале года была утверждена Стратегия пространственного развития, сейчас готовится план мероприятий по её реализации, идет работа по подготовке Стратегии социально-экономического развития РФ. Считаем необходимым, чтобы во всех стратегических документах задачи развития Арктической зоны были синхронизированы между собой, а также с комплексным планом модернизации по расширению магистральных инфраструктур. В дальнейшем необходимо отражать тот же подход в документах стратегического планирования уже на региональном, муниципальном уровнях, чтобы была образована единая взаимосвязанная сквозная система планирования. Реализация озвученных предложений может содействовать оптимизации систем государственного управления Арктической зоны, совершенствованию нормативной правовой базы, достижению целей опережающего развития Российской Арктики», — подчеркнул Мельниченко.

Сенатора поддержал заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, который отметил, что новая стратегия определит будущее Арктики на 15 лет вперед, и именно поэтому площадка Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации станет одной из ключевых.

«Правительством России на днях принято решение о том, что новая стратегия будет разрабатываться вместе с новой госпрограммой развития Арктики. Она должна стать основным механизмом реализации стратегии. В ней должны быть упомянуты все арктические районы РФ», — сказал замминистра.

Со своей стороны на наличие проблем в правовой и нормативной базе указал председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев, который отметил, что на сегодняшний день законодательного акта, регулирующего статус Арктической зоны, в России нет.

Кроме того, по его мнению, подготавливаемые законы, например проект ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», вызывают много вопросов.

«Предмет законопроекта выходит за рамки системы господдержки инвестиционной деятельности в Арктической зоне России. Происходит дополнение, либо даже замещение полномочий органов госвласти регионов тремя субъектами: Госкомиссией по вопросам развития Арктики, уполномоченным федеральным органом и управляющей компанией», — сказал Петр Гоголев.

Кроме вопросов стратегического планирования и необходимости обеспечения синхронизации нормотворческой деятельности, на заседании поднимались вопросы разработки подпрограммы «Дети Арктики», субсидирования воздушных перевозок, гарантий прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ для ведения ими традиционного природопользования и традиционного образа жизни, соблюдения процедур проведения этнологических экспертиз и другие вопросы.