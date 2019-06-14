Луганск, 14 июня, 2019, 16:04 — ИА Регнум. За минувшую неделю украинские силовики из группировки войск «Север» потеряли девять человек убитыми и 15 ранеными, заявил 14 июня начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Раненый украинский силовик

По его словам, командование ВСУ занижает официальные потери. Согласно данным министерства обороны Украины, с начала 2019 года 36 представителей ВСУ были убиты, 192 ранены.

«Распространяемая информация украинскими СМИ о сборе средств для 950 раненых военнослужащих харьковского и мариупольского госпиталей демонстрируют потери в рядах ВСУ с 1 января 2019 года. Данная статистика представлена только за два госпиталя, активно принимающих раненых украинских военнослужащих», — отметил Осадчий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители миссии Украины при международных организациях в Вене заявили, что с 8 мая 2019 года в Донбассе погибли 33 украинских силовика, 165 получили ранения.

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