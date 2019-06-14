Хертогенбос, Нидерланды, 14 июня, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Бельгии Гретье Миннен в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). Встреча, продолжавшаяся 2 часа 11 минут, завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:3.

Www.wtatennis.com Вероника Кудерметова

Кудерметова шесть раз подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, восемь ошибок на подаче и три брейка.

В полуфинале Кудерметова сыграет с победительницей матча между российской теннисисткой Екатериной Александровой и американкой Элисон Риске.

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