Киев, 14 июня, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Петр Порошенко нарушил конституцию страны, назначив руководство Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом 14 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич, комментируя признание КСУ неконституционным ряд положений закона о НКРЭКУ.

Петр Порошенко

«До принятия закона президент Порошенко нарушил конституцию. Многие члены НКРЭКУ, которые были назначены Порошенко, там уже не работают. Этот состав НКРЭКУ был до принятия соответствующего закона… НКРЭКУ никуда не исчезнет. Есть закон, его будут выполнять. КСУ признал неконституционность полномочий и действий президента Украины, но он не отменил закон о регуляторе», — пояснил Марунич.

Он сообщил, что решение КСУ «ставит под вопрос легитимность функционирования регулятора НКРЭКУ и принятых им решений».

«Это решение очень важное, потому что суд длился на протяжении более полутора лет… Другое дело, что позже был принят закон о регуляторе. Нынешний состав НКРЭКУ формировался не президентом, а согласно действующему закону. Очевидно, что легитимность решений регулятора может быть поставлена под вопрос. Возможно, появятся основания для оценки легитимности ряда решений регулятора за определенный период. Возможно, оно будет иметь последствия, если другие субъекты будут обращаться в суды и оспаривать отдельные решения регулятора», — сказал Марунич.

При этом он напомнил, что с июля на Украине уже не будет функционировать формула «Роттердам+»,по которой формируется цена на уголь при производстве тепловой электроэнергии.

«Эта формула с июля месяца не функционирует. Это решение НКРЭКУ нового состава. Если закон о рынке электроэнергии вступит в силу с 1 июля, никакого «Роттердам+» не может быть в принципе. Он просто отменяется», — добавил Марунич.

Как сообщало ИА REGNUM, Конституционный суд Украины принял решение о неконституционности ряда положений Закона «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг», передает украинское издание «Зеркало недели».

В частности, КСУ решил, что НКРЭКУ была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют конституции. КС признал, что, образовав НКРЭКУ своим указом, президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия президента исчерпывающе определены конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы.

Согласно решению, конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ. При этом пресс-служба КСУ официально еще не опубликовала решение суда.

Напомним, в 2014 году президент Петр Порошенко издал указ о создании НКРЭКУ. 22 сентября 2016 года Верховная рада приняла закон о НКРЭКУ, которым определила, что Нацкомиссия является независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и освобождает президент.