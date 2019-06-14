Москва, 14 июня, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Российская экономика растёт медленнее, чем того ожидал Центральный банк России. Об этом 14 июня сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Темпы роста экономики складываются ниже ожидаемых результатов», — сказала она.

При этом назвать точные темпы роста за первые пять месяцев 2019 года пока не представляется возможным, поскольку Центробанку не хватает данных, чтобы провести анализ ситуации.

В итоге Центробанк РФ вынужден снизить прогноз роста ВВП России в 2019 году с 1,2−1,7% до 1−1,5%.

Также на данный момент снизились проинфляционные риски, отметила Набиуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня Центробанк впервые с начала 2019 года снизил ключевую ставку на 0,25% до 7,5% годовых.