Брянск, 14 июня, 2019, 15:39 — ИА Регнум. 122 квартиры получили брянские медики. Жилье для врачей было закуплено за счет областного бюджета — впервые в истории региона. 14 июня ключи новосёлам вручил губернатор Брянской области Александр Богомаз, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Bryanskobl.ru Вручение ключей

Брянская область первой в РФ приняла региональную программу по приобретению жилья для врачей государственных учреждений здравоохранения полностью за счет средств областного бюджета.

Ещё в ходе реализации майских указов президента 2012 года в регионе был предпринят целый ряд мер. Так, в регионе успешно реализуется федеральная программа «Земский доктор». С начала ее реализации в Брянской области выплату в 1 млн рублей уже получили 308 врачей, которые работают на селе. В 2018 году в программу вошли и фельдшеры, переехавшие работать в сельскую местность. За это время 14 медикам выплатили по 500 тысяч рублей.

«Но нехватка врачебных кадров по-прежнему остается актуальной не только для нашего региона, но и для всей страны, — отметил губернатор Александр Богомаз. — Мы проанализировали всю ситуацию в регионе с обеспечением врачебными кадрами и поняли, что без своей программы нам не справиться с поставленной задачей. И мы приняли такую программу по приобретению жилья для врачей государственных учреждений здравоохранения полностью за счет средств областного бюджета».

Программа по приобретению жилья для медиков, напомнил губернатор, заработала в 2018 году — тогда для молодых специалистов была приобретена 41 квартира. В течение трех лет на эти цели из бюджета будет выделен миллиард рублей, причем это — не окончательная цифры.

«В этом году на покупку жилья для врачей из областного бюджета выделено более 700 млн рублей. Сегодня мы передадим главным врачам наших областных медицинских учреждений ключи от 104 квартир, чтобы они вручили их непосредственно в своих коллективах. А ключи еще от 18 квартир мы вручим нашим врачам сегодня здесь. Уверен, что эта мера наряду с растущими зарплатами, обновлением техники и улучшением условий труда сыграет свою роль в создании более доступной и качественной системы здравоохранения. И наши жители почувствуют эти позитивные изменения уже в ближайшем будущем», — сказал губернатор Александр Богомаз.

В числе тех, кто получил сегодня ключи от квартиры, врач-терапевт участковый Бетовской врачебной амбулатории Брянской межрайонной больницы Марина Плетнева, врач-терапевт Жирятинской участковой больницы Брянской межрайонной больницы Юлия Голованова, врач-невролог неврологического отделения Брянской межрайонной больницы Анастасия Бузыкина, врач-терапевт участковый Супоневской врачебной амбулатории Брянской межрайонной больницы Светлана Хохлова, врач-хирург хирургического отделения Брянской межрайонной больницы Дмитрий Мельников, врач-офтальмолог Дятьковской районной больницы имени В. А. Понизова Виктория Скачкова, врач-ортодонт Новозыбковской стоматологической поликлиники Сергей Нефёдов, врач-психиатр-нарколог Климовской центральной районной больницы Анатолий Полторан, врач-психиатр Дятьковской районной больницы имени В. А. Понизова Сергей Лупин и другие.

Также ключи были переданы руководителям медучреждений — для передачи их специалистам на местах. Так, для сотрудников Брасовской центральной районной больницы и Брянской межрайонной больницы выделено по десять квартир, сотрудники Дятьковской районной больницы имени В. А. Понизова — 12 квартир, Злынковской центральной районной больницы — две квартиры, Клетнянской центральной районной больницы — две квартиры, Клинцовской центральной городской больницы — семь квартир, Климовской центральной районной больницы — три квартиры, Почепской центральной районной больницы — одну квартиру, Стародубской центральной районной больницы — семь квартир, Суражской центральной районной больницы — три квартиры, Унечской центральной районной больницы — 12 квартир, Фокинской городской больницы имени В. И. Гедройц — семь квартир, Брянской областной больницы № 1 — четыре квартиры, Брянской областной детской больницы — четыре квартиры, Брянского областного онкологического диспансера — одну квартиру, Брянского областного противотуберкулезного диспансера — три квартиры, Брянской городской поликлиники № 1 — пять квартир, Брянской городской поликлиники № 4 — две квартиры, Брянской городской больницы № 1 — три квартиры, Брянской городской детской больницы № 1 — три квартиры, Брянской городской станции скорой медицинской помощи — три квартиры.