Анкара, 14 июня, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган посетит Таджикистан для участия в Совещании по взаимодействию и мерам доверия стран Азии (СВМДА). Об этом 14 июня сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на заявление правительства Таджикистана.

Recep Tayyip Erdoğan Реджеп Тайип Эрдоган

«Эрдоган примет участие в пятом саммите глав государств СВМДА, — говорится в заявлении. — В ходе мероприятия запланирована отдельная встреча с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном».

В саммите также примут участие лидеры 12 государств, среди которых Россия, Китай, Иран, Азербайджан и другие. Также 15 стран будут представлены главами правительств, вице-премьерами и руководителями внешнеполитических ведомств. Встреча начнется 15 июня.