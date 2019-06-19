Москва, 19 июня, 2019, 05:41 — ИА Регнум. Государственный визит в Россию лидера КНР Си Цзиньпина и его переговоры с российским президентом Владимиром Путиным показали значительное продвижение в сближении двух стран. Каковы предварительные выводы, которые можно сделать из главного итогового документа встречи, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Совместное заявление РФ и КНР о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху» — так назван документ, ставший итоговым по результату встречи двух лидеров. Значение этой встречи нельзя недооценить, ведь Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, действующий между РФ и КНР еще с 2001 года, заключался совсем в других условиях, и итоговый документ нынешней встречи это различие учитывает и подтверждает.

Практически Россия и Китай подтвердили свою готовность вместе противостоять внешним неблагоприятным условиям и агрессивным влияниям, добиваясь проведения в жизнь своего видения перспектив современного развития. Для Китая это «социализм с китайской спецификой в новую эпоху», и новая эпоха в данном случае — принципиальный термин, вошедший и в итоговый документ встречи Путина и Си Цзиньпина. Россия разделяет и поддерживает китайскую инициативу «Один пояс — один путь», а Китай, со своей стороны, приветствует и поддерживает интеграцию в рамках ЕАЭС. Практически документ стал квинтэссенцией совместного понимания российско-китайской мир-системной альтернативы, которая должна прийти на смену устаревшим представлениям и практикам.

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Москва — Пекин: удастся ли сохранить глобальную стабильность?»