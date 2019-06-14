* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Душанбе, 14 июня, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Террористическая организация «Исламское государство"* взяла на себя ответственность за бунт в исправительной колонии №3/2 Главного управления исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Таджикистана в Вахдате, сообщает Reuters.

bluuurgh Боевики

Однако никаких доказательств, кроме голословного признания, ИГ* не предоставило.

Напомним, что в ночь на 19 мая на западе Таджикистана в вахдатской колонии произошли столкновения заключенных и надзирателей. По информации пресс-службы регионального министерства юстиции, 30 особо опасных осужденных членов террористической организации ИГИЛ*, отбывавших наказание в данной колонии, вооружились режущими предметами. Затем они взяли в заложники троих сотрудников учреждения с целью обменять их жизни на побег. Однако в ходе столкновений заключенные убили сотрудников колонии, а также еще пятерых заключенных.

Напомним, что сразу же после бунта, 20 мая 2019 года, главное управление исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Таджикистана обнародовало имена зачинщиков бунта. Ими оказались Бехруз Гулмурод — сын бывшего полковника ОМОН МВД Таджикистана Гулмурода Халима, в 2015 году перешедшего на сторону террористической группировки «Исламское государство"* и позднее был убит в Сирии. А также Фахриддин Гулов, Махмадулло Шарипов и Рухулло Хасанов.

В результате инцидента погибли 32 человека.

*ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ