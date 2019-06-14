Москва, 14 июня, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Гражданам Украины не стоит ждать, что в ближайшем будущем они смогут платить за газ меньше, чем в настоящее время, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 14 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина, призвавшего провести международный аудит на территории Донбасса.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«Климкин пытается максимально сбить хоть какой-то тренд, который может изобразиться в наших переговорных позициях, — сказал Абзалов. — Что он говорит? Он говорит: «Перед тем как начать переговоры с Москвой, проведите аудит». А аудит провести без введения миротворцев невозможно. А миротворцы не пройдут Совет Безопасности ООН. Что это означает для граждан Украины? Это означает, что война в представлении Зеленского будет долго, никаких мирных переговоров в ближайшее время не будет, благосостояние граждан Украины улучшаться не будет, ЖКХ будет дорожать, а цена на газ падать не будет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин снова обратился к депутатам Верховной рады с просьбой проголосовать за его отставку. Об этом Климкин написал 11 июня на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Дубль № 2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорят, очень благодарен. Заранее», — написал министр Климкин.