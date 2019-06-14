Москва, 14 июня, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Повышение лимита скорости на российских автодорогах — мера вполне разумная. Состояние значительной части трасс федерального значения и платных дорог действительно позволяет передвигаться по ним значительно быстрее той скорости, которую предписывают знаки, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Ночная дорога

«В конце концов, за что пользователи платных дорог платят деньги, если их всё равно вынуждают двигаться медленнее, чем допускают возможности трассы? Если движение по трассам пойдёт быстрее, это снизит загрязнение окружающей среды, позволит быстрее доставлять грузы и пассажиров», — отметил эксперт.

Конечно, реально сейчас большинство водителей держит скорость на 15−20 км/ч выше разрешенной, поскольку такое превышение не подпадает под штрафы. Соответственно, при повышении лимита реальная скорость может достичь 150 км/ч.

«Но на трассах, где нет пешеходов, такое повышение скорости не изменит существенно ситуацию с аварийностью и смертностью при авариях. Системы безопасности современных автомобилей рассчитаны на такую скорость, а в ситуациях, когда такие системы бесполезны, нет принципиальной разницы, 130 км/ч или 150 км/ч — и то, и другое одинаково смертельно», — высказал своё мнение Вакуленко.

Как сообщало ИА REGNUM, в России владельцы автомагистралей могут получить право поднимать скоростной лимит со 110 км/ч до 130 км/ч. Соответствующий проект нового стандарта разработал дорожный научно-исследовательский институт Минтранспорта РФ.

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