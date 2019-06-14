Самара, 14 июня, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Главным тренером самарских «Крыльев Советов» останется нынешний наставник команды Миодраг Божович. Об этом заявил зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов, сообщает ТАСС.

Kc-camapa.ru Миодраг Божович

«Божович останется тренером как один из опытных руководителей», — сказал Фетисов.

Напомним, в сезоне 2018/19 под руководством Божовича «Крылья Советов» смогли сохранить место в премьер-лиге. Команда заняла заняли 13-е место, после чего в стыковых матчах обыграла «Нижний Новгород» — 3:1, 0:1.

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