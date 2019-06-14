* ИГ — запрещённая в России организация

Абуджа, 14 июня, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Боевики западноафриканского филиала «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за нападение на нигерийскую военную базу в северо-восточном штате Борно. Об этом сообщает 14 июня агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Нападение произошло в среду, 12 июня, в городе Карето. По последним данным, в результате инцидента погибли 20 солдат.

Ранее источники в Службе безопасности Нигерии сообщили, что военная база, находящаяся в 130 км (80 миль) от столицы штата Майдугури, была захвачена, а командир убит.

После штурма боевики покинули Карето, но остались в этом районе, сообщили источники. Нигерийская армия не ответила на запросы о комментариях.