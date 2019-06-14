Джуба, 14 июня, 2019, 15:22 — ИА Регнум. По данным Организации Объединенных Наций (ООН), опубликованном в ежегодном докладе, порядка 60% населения Южного Судана сталкивается с нехваткой продовольствия. Об этом 14 июня сообщает Associated Press.

Jonathan Lundqvist Джуба. Южный Судан

В докладе утверждается, что порядка 2 млн человек в стране находятся на грани голода, в общей сложности 7 млн человек испытывают проблемы с продовольствием. Многие жители страны, в том числе и дети, употребляют пищу не чаще одного раза в сутки.

Напомним, в Южном Судане на протяжении нескольких лет бушевал внутренний конфликт, в ходе которого погибли порядка 400 тыс. человек. Соглашение о прекращении огня было подписано в конце 2018 года, однако последствия боевых действий до сих пор не исчерпаны.