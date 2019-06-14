Москва, 14 июня, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Когда Крым вошел в состав России, а отношения с Турцией напряглись из-за сбитого российского самолета, сотрудникам МВД и иных служб внутренних дел было предложено отдыхать именно в Крыму. Была надежда, что туристические возможности полуострова полностью покроют спрос со стороны «силовиков», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Действительно, определенный всплеск туристической активности в течение первых лет там наблюдался. Однако, во-первых, не все хотят ездить именно в Крым, во-вторых, и качество сервиса и стоимость отдыха там пока оставляют желать лучшего», — пояснил эксперт.

К тому же, в отличие от Бали, ОАЭ, Турции и Таиланда, полноценный отдых в Крыму возможен лишь ограниченное время, так как весной и зимой там море холодное, купание фактически невозможно, солнца мало, да и климат не всегда располагает.

«Сейчас, когда отношения с Турцией улучшились, было принято вполне ожидаемое решение, что список мест, где смогут отдыхать сотрудники полиции, будет расширен», — полагает Коренв.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МВД РФ Владимир Колокольцев разрешил сотрудники МВД ездить на отдых в Турцию, Таиланд и ОАЭ.

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