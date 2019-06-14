Санкт-Петербург, 14 июня, 2019, 23:36 — ИА Регнум. Пятая встреча из серии бесед об арт-критике, посвященных презентации книги Дмитрия Теткина «Прогулки по полям», состоялась 12 июня 2019 г. в Музее истории фотографии (Санкт-Петербург).

Андрей Еделькин Дмитрий Теткин на презентации своей книги в Музее истории фотографии

Андрей Еделькин

Презентация книги прошла в формате мастер-класса, где после коротких выступлений авторов книги, прошла свободная дискуссия с собравшимися. Перед гостями мероприятия выступил Юрий Александрович Француз, социолог, который прочел мини-лекцию про понимание критики с точки зрения социологии.

В этот раз в дружелюбном музее фотографии обсуждали визуальную сторону книги: что такое вёрстка и книжный дизайн, как вообще мыслится книга в «посткнижной цивилизации», может ли вёрстка выступать как смысловой элемент. В продолжение темы обсуждали, как именно можно писать про фильмы, фотографии, картины, то есть автор говорил с читателями о философии критики визуального. И о том, что же именно остаётся за пределами нашей речи.

Подробнее о мероприятии — здесь и здесь.