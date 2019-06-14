Кишинёв, 14 июня, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Правивший в Молдавии в последние годы олигархический режим во главе с Владимиром Плахотнюком пытается заручиться поддержкой Вашингтона, который остается последней потенциальной соломинкой для «тонущего» олигарха. Как передает ИА REGNUM в последние дни после формирования новой власти в Молдавии Демпартия Плахотнюка резко усилила русофобскую риторику, предприняла ряд шагов, которые должны понравиться Вашингтону, а зампред Демпартии Андриан Канду в эти дни находится в Вашингтоне.

Pdm.md Владимир Плахотнюк

В ходе митингов своих сторонников Плахотнюк обвинял Россию в госперевороте в Молдавии, в подготовке вторжения в Кишинев «зеленых человечков», а представителей и сторонников новой власти называл «манкуртами» — вслед за спикерами нацистских митингов в Кишиневе конца 80-х — начала 90-х прошлого века.

Утратившее легитимность прежнее правительство во главе с Павлом Филипом собралось специально, чтобы объявить ряд «решений» — продать США территорию республиканского стадиона в Кишиневе для строительства американского посольства, а также перенести посольство Молдавии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. В МИД Израиля посыл не оценили, отметив, что неизвестно, легитимно ли правительство Филипа, чтобы принимать такие решения. Зато Лига арабских государств жестко раскритиковала заявление Филипа.

США пока однозначно не выступили с позицией по ситуации в Молдавии. Они дипломатично высказались в поддержку действий парламента (проигравшая на выборах Демпартия Молдавии считает его нелегитимным), но призвали конфликтующие стороны к некоему «диалогу».

Новую власть Молдавии уже признали Евросоюз, Россия, Румыния, Германия, Франция, Великобритания и другие страны, а также Совет Европы.